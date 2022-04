Classement Forbes : Rihanna entre dans le club des milliardaires

Alors qu’elle faisait déjà partie des chanteuses les plus riches du monde, la Barbadienne est désormais milliardaire.

Plus que par sa musique (elle n’a pas sorti d’album studio depuis 2016), c’est grâce à ses marques de cosmétiques et de lingerie, Fenty Beauty et Savage X Fenty, que sa fortune pèse aujourd’hui 1,7 milliard de dollars. De quoi gâter son futur enfant, qui devrait bientôt pointer le bout de son nez.