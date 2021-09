Confidences : Rihanna est effrayée par son succès

Devenue milliardaire, la star ne veut pas être mise sur un piédestal. Elle tient à garder les pieds sur terre.

Cependant, la Barbadienne se sent très intimidée par son statut de milliardaire à la tête d’un véritable empire. «C’est effrayant. C’est arrivé à un tel point que j’y pense tout le temps. Je flippe quand on veut me mettre sur un piédestal et qu’on veut que j’y reste. Je me dis: «Non, je veux garder les pieds sur terre», a-t-elle confié à extratv.com. Je ne veux pas être vue comme une icône car je tiens à me rappeler de qui je suis et d’où je viens.»