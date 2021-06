New York : Rihanna et ASAP Rocky refoulés d’une boîte de nuit

Le couple star s’est vu refuser l’entrée d’un club parce que la chanteuse n’avait pas sa carte d’identité sur elle.

Elle a beau être une star planétaire, Rihanna ne bénéfice pas toujours de passe-droits. Mercredi 23 juin 2021, la chanteuse barbadienne de 33 ans et son copain, ASAP Rocky, ont vécu un moment surréaliste. Souhaitant se divertir dans une boîte de nuit new-yorkaise, le couple a été refoulé à l’entrée.

La raison? Rihanna, qui était coiffée d’un chapeau rose bonbon et vêtue d’une robe moulante de la même couleur, n’avait pas sa carte d’identité sur elle. Aussi fou que cela puisse paraître, le videur ne savait pas qui elle était. Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on entend ASAP Rocky, 32 ans, outré, dire à l’homme: «Vous ne connaissez pas Rihanna!?» Mais rien à faire. Face à l’intransigeance de l’employé, les deux artistes n’ont pas insisté et ont rebroussé chemin. Cependant, pas question de voir leur soirée gâchée par cet incident. Les amoureux sont allés s’amuser dans un bar pour y jouer à des jeux d’arcades.