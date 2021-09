États-Unis : Rihanna et Nicki Minaj excitent leurs fans

Les deux stars ont passé un moment ensemble. Leurs aficionados y voient déjà une future collaboration.

Il en faut parfois peu pour enflammer la Toile. C’est ce qui s’est passé avec Nicki Minaj et sa vidéo postée sur Instagram où on voit la rappeuse avec Rihanna. Les fans des deux artistes se sont enthousiasmés à l’idée que leurs idoles puissent travailler ensemble. Ce d’autant plus qu’un album de Rihanna se fait encore et toujours attendre et que les deux stars ont déjà collaboré, sur le single «Fly» de Minaj sorti en 2011.