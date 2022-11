États-Unis : Rihanna l’assure, elle n’a aucun album prévu

Les fans de la chanteuse étaient certains que sa participation à la mi-temps du Super Bowl serait précédée de la sortie d’un disque. Il n’en est rien.

Rihanna a sorti une chanson pour le film «Black Panther: Wakanda Forever». REUTERS

Alors que le défilé de sa marque Fenty X Savage, avec Johnny Depp, sera diffusé le 9 novembre 2022 sur Prime Video, Rihanna a douché les espoirs de celles et ceux qui pensaient qu’elle sortirait bientôt un nouvel album. Interrogée par Associated Press à propos de sa future prestation à la mi-temps du Super Bowl, la chanteuse de 34 ans a été très claire: «Le Super Bowl est une chose, de nouvelles chansons en sont une autre. Vous entendez ça les fans? À la seconde où j’ai annoncé ma participation, je me suis dit: «Oh mon Dieu, ils vont penser que mon album arrive, il faut que je me mette au travail.»

Il faut dire qu’en plus du show qui aura lieu le 12 février 2023, Rihanna vient de sortir un titre inédit pour la bande-annonce de «Black Panther: Wakanda Forever». Il n’en fallait pas plus pour que ses admirateurs, qui attendent un disque depuis 2016 et la sortie de «Ant», s’agitent, mais pour rien.

Celle qui est devenue maman en mai 2022 a confié que si elle avait accepté de se produire au cours de l’événement sportif le plus regardé des États-Unis, c’est parce qu’elle considérait cela comme un défi. «C’est une scène plus grande que tout ce que j’ai pu faire auparavant. Et si je laisse mon bébé, il faut que ça soit pour quelque chose de spécial», a-t-elle dit.