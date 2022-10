Rihanna pourrait enfin faire son retour à la musique

BO de «Black Panther: Wakanda Forever» : Rihanna enfin de retour à la musique très bientôt

Cela fait depuis 2016 et «Anti» que Rihanna n’a plus sorti de musique. Si la chanteuse et femme d’affaires a fait sensation fin septembre 2022 en annonçant qu’elle officierait à la mi-temps du Super Bowl en 2023, il se pourrait qu’on entende sa musique bien avant. En effet, depuis quelques jours, une rumeur persistante affirme que la jeune maman a participé à la BO de «Black Panther: Wakanda Forever», attendu sur nos écrans le 9 novembre 2022. Les studios Marvel, producteurs du film, pourraient bien avoir confirmé l’info, à demi-mot.