États-Unis : Rihanna promet un nouvel album en 2023

Compliqué, voire impossible de passer à côté de Rihanna depuis qu’elle a publié deux titres pour la bande-annonce de «Black Panther: Wakanda Forever» , en octobre et novembre 2022. Ce retour à la musique a été suivi par son spectacle de la mi-temps du Super Bowl , durant lequel elle a annoncé attendre un deuxième enfant. Et voilà que moins d’une semaine plus tard, la chanteuse de 34 ans fait la une de l’édition britannique de «Vogue» en compagnie d’Asap Rocky et de leur fils.

«Avec le recul, c’est vraiment mon meilleur disque. Il m’a toujours semblé être le plus cohérent et je me mettais la pression pour faire encore mieux. Mais, j’ai compris que si je continuais à chercher la perfection, je n’allais peut-être jamais sortir de nouvel album», a-t-elle confié. Et d’ajouter qu’elle souhaitait que sa 9e galette voie le jour en 2023. «Ce serait ridicule qu’elle n’arrive pas cette année, mais je veux juste m’amuser, faire de la musique et des vidéos», a-t-elle conclu.