Justice : Rihanna se réconcilie avec son père

La star a retiré la plainte qu’elle avait lancée contre son papa, à cause d’un litige commercial.

Getty Images via AFP

Les tensions entre Rihanna et son père, Ronald Fenty, se sont apaisées. Alors qu’ils devaient s’affronter le 22 septembre 2021 devant les tribunaux, la star vient de retirer sa plainte contre son paternel, selon radaronline. En 2019, la chanteuse l’avait poursuivi en justice car elle lui reprochait d’avoir utilisé leur patronyme pour créer une société de gestion de talents, deux ans auparavant. Or, elle en avait déposé les droits pour sa marque de cosmétiques et de lingerie, Fenty.