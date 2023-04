Espace intime: Rihanna s’offre un penthouse de luxe à 21 millions de dollars

Actuellement enceinte de son deuxième enfant, Rihanna vivait depuis 2014 dans un appartement de luxe situé dans l’un des gratte-ciel les plus chers et les plus luxueux de Los Angeles. Mais avec la famille qui s’agrandit, elle se sentait à l’étroit dans l’appartement de 300 m². La chanteuse a donc décidé de s’offrir un appartement encore plus beau, à savoir un penthouse, qui appartenait jadis à la star de «Friends», Matthew Perry.

La famille de Rihanna s’agrandit. Après la naissance de son fils, en mai 2022, la chanteuse de la Barbade est à nouveau enceinte. Le père de l’enfant est le rappeur A$AP Rocky. Son nouvel appartement… IMAGO/Picturelux … appartenait auparavant à l’acteur de «Friends», Matthew Perry, ici au côté de Lisa Kudrow, qui interprétait le rôle de Phoebe dans la série. imago images / The Photo Access

Le nouveau penthouse de 800 m² occupe la totalité du 40e étage de la Century Tower. Son prix: 21 millions de dollars. Vu que le prix de vente affiché était de 28 millions de dollars, Rihanna a fait une affaire en économisant sept millions. Cela dit, elle avait largement le budget, vu qu’elle avait vendu, l’année dernière, sa villa sur les hauteurs de Hollywood.

Vue panoramique sur Los Angeles

L’architecture intérieure est en grande partie l’œuvre de Matthew Perry, qui l’a conçue en collaboration avec l’architecte Scott Joyce et le décorateur d’intérieur LM Pagano. Un ascenseur donne directement accès au hall d’entrée duquel on aperçoit le salon et la vue imprenable offerte par les grandes baies vitrées.

Ici, la baie vitrée incurvée dans le nouveau salon de Rihanna. Joel Reis/Zenhouse/Mega Chaque chambre et les quatre terrasses offrent une vue spectaculaire. Joel Reis/Zenhouse/Mega L’appartement comprend par ailleurs plusieurs dressings… Joel Reis/Zenhouse/Mega

L’autre point fort est la cuisine au style moderne avec ses plans de travail en marbre blanc, ses deux îlots et son électroménager professionnel haut de gamme. L’appartement comprend également un home cinéma insonorisé avec des canapés de velours, plusieurs salles de bains et des dressings ainsi que quatre terrasses. Ces dernières offrent une vue sur le Pacifique, l’île de Catalina, les gratte-ciel du centre-ville de Los Angeles et sur la chaîne de montagnes de San Gabriel.

Un voisinage célèbre

La Century Tower abrite également d’autres célébrités, notamment l’acteur Denzel Washington et le chirurgien plastique Terry Dubrow de l’émission «Botched». Les deux étages au-dessus de celui de Rihanna appartiennent à Candy Spelling, la veuve du producteur de télévision Aaron Spelling.

Rihanna paiera dorénavant un loyer mensuel de 8814 dollars au syndicat de copropriété américain HOA. À ce prix-là, elle a notamment droit à des places de parking dans l’immeuble, à un service de conciergerie disponible 24h/24 7j/7, et a accès à la piscine ainsi qu’au restaurant de l’immeuble.

L’appartement de Rihanna au début de sa carrière

Par rapport à l’appartement qu’elle occupait au début de sa carrière, Rihanna est passée dans une autre catégorie avec ce nouveau penthouse. En effet, en 2009, la chanteuse originaire de la Barbade s’était installée à Manhattan. Âgée de 21 ans à l’époque, elle louait alors un appartement à SoHo dont le loyer mensuel s’élevait à 18’000 dollars. Celui-ci avait une superficie de 213 m² et une terrasse de 46 m².