Rihanna: son corps critiqué depuis qu’elle est mère

Attentes irréalistes

En effet, cuissardes, T-shirts larges et leggings semblent être les vêtements privilégiés par la chanteuse, depuis qu’elle a donné naissance à son fils, en mai. Avec ses looks post-partum décontractés, Rihanna ne se conforme pas à la culture du «snapback», qui consiste à pousser les femmes à retrouver rapidement leur poids et leur apparence après l’accouchement. Il s’agit, bien entendu, d’une attente irréaliste à l’égard des nouvelles mères dont le corps a subi de grandes transformations pendant la grossesse et cela perpétue des normes de beauté toxiques.