Le Sri Lanka récupère des trésors de l’époque coloniale

1 / 2 Les objets sont actuellement conservés au Rijksmuseum d’Amsterdam. AFP Le canon en bronze de Lewke serait un cadeau offert par un aristocrate sri lankais, Lewke Disava, au roi de Kandy vers 1745-46. AFP

Les Pays-Bas ont remis lundi au Sri Lanka les titres de propriété de six trésors de l’époque coloniale, dont un canon en bronze du XVIIIe siècle serti d’or et d’argent, et incrusté de rubis, actuellement conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam.

Lors d’une cérémonie au ministère sri lankais de la Culture à Colombo, le vice-ministre néerlandais de la Culture Gunay Uslu a signé lundi les titres de propriété de six trésors de l’époque coloniale; documents attestant que le Sri Lanka est désormais propriétaire de ces objets, ont indiqué des responsables sri lankais. Le Musée national du Sri Lanka a octroyé en retour au Rijksmuseum d’Amsterdam le droit de détenir les trésors jusqu’à ce qu’ils soient transportés à Colombo en décembre.

Le premier lot devant être transféré au Sri Lanka comprend le canon de Lewke, qui serait un cadeau offert par un aristocrate sri lankais, Lewke Disava, au roi de Kandy vers 1745-46. Ce canon en bronze magnifiquement ouvragé, serti d’or et d’argent, et incrusté de rubis, a été saisi par les soldats hollandais en 1765. Après avoir été exposé aux Pays-Bas, le canon s’est finalement retrouvé au Rijksmuseum. Les autres objets, deux épées en or et en argent, deux fusils et un couteau, remontent à l’époque où l’île faisait partie de l’empire colonial néerlandais, de 1658 à 1796.

Restitution recommandée

La décision de restituer les objets de l’époque coloniale au Sri Lanka et à l’Indonésie fait suite aux recommandations d’une commission nommée par le gouvernement néerlandais et chargée d’enquêter sur les acquisitions illégales néerlandaises à l’époque de l’empire colonial. La commission a été mise en place après que l’Indonésie, ancienne colonie néerlandaise, eut souhaité récupérer des œuvres d’art et des collections d’histoire naturelle.

Le Sri Lanka a également demandé la restitution des trésors dont s’étaient emparés les Hollandais. L’île a été sous domination portugaise de 1505 à 1658, avant de se retrouver sous contrôle néerlandais, puis dans l’Empire colonial britannique avant son indépendance en 1948.