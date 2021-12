Ringier aurait versé 105’000 francs à Darius Rochebin

Un accord à l’amiable a été passé entre Darius Rochebin et Ringier, dont le montant tenu secret a été dévoilé par la presse alémanique.

Mais la «NZZ am Sonntag» écrit ce dimanche que, «selon des milieux bien informés, environ 105’000 francs ont été versés dans un règlement à l’amiable». En contrepartie, l’ex-journaliste de la RTS aurait retiré sa plainte en diffamation contre six personnes, dont le PDG de Ringier, Marc Walder. Il l’avait déposée suite à un article du «Temps» sur du harcèlement sexuel à la RTS et qui accusait Darius Rochebin d’en être l’un des auteurs.