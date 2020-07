Etats-Unis

Ringo Starr fête ses 80 ans en ligne

L'ex-Beatles, qui donne traditionnellement un concert le jour de son anniversaire, a dû composer avec la pandémie de coronavirus. Pas moins de 130’000 fans ont suivi en ligne le programme qu’il leur avait concocté.

«Come Together,» «All You Need is Love» et «With a Little Help From My Friends», des chansons cultes des Beatles, figuraient à l'éclectique programme de la soirée, qui a mêlé vidéos d'archive et enregistrements à domicile. Cette fête en ligne a été suivie en direct par 130’000 fans, qui ont aussi pu apprécier des hommages enregistrés d'artistes comme Sheryl Crow ou David Lynch.