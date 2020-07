Coronavirus

Rio de Janeiro annule la fête du réveillon

Les traditionnelles célébrations de fin d’année n’auront pas lieu en 2020 en raison de la pandémie du Covid-19, a annoncé ce samedi la mairie de la deuxième plus grande ville brésilienne.

Ce modèle de fête de fin d’année «n’est pas viable dans le scénario actuel de la pandémie, sans qu’il y ait de vaccin», a expliqué l’office de tourisme de Rio de Janeiro, rappelant que la ville étudiait un report possible du carnaval de Rio.

Report du carnaval

Sao Paulo a également annoncé l’annulation des fêtes de fin d’année et celle de la parade des fiertés LGBTQ+, l’une des plus grandes du monde, et reporté de juillet à novembre la Marche pour Jésus, qui attire également des millions de personnes.