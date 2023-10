Brésil: Trois médecins abattus à la terrasse d'un bar à Rio

Trois médecins brésiliens, dont le frère d’une députée de gauche, ont été tués par balles dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un bar de Rio de Janeiro. Un quatrième médecin qui se trouvait également dans le bar a été blessé et transféré à l’hôpital.

Les quatre hommes étaient à Rio pour participer à un congrès international de médecine orthopédique, selon la presse locale. Le bar se trouve sur la promenade de la plage du quartier aisé de Barra da Tijuca. «Une expertise a été menée, des témoins ont été entendus et les images des caméras de surveillance sont en cours d’analyse», a indiqué la police, sans donner d’éléments sur les motivations du triple meurtre.

Frère d’une députée de gauche

L’une des victimes, Diego Ralf Bomfim, 35 ans, était le frère de la députée fédérale de São Paulo Samia Bomfim, du parti de gauche Socialisme et liberté (PSOL), compagne de Glauber Braga, un autre député de cette formation politique, élu à Rio de Janeiro.

«Face à l’hypothèse d’un lien avec des parlementaires au niveau national, j’ai ordonné à la Police fédérale de suivre l’enquête sur l’exécution des médecins à Rio», a déclaré le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Flavio Dino sur X (ex-Twitter).

Sur le même réseau social, le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a fait part de sa «grande tristesse» et de son «indignation», tout en manifestant sa solidarité envers les parlementaires proches d’un des médecins, ainsi que les familles des autres victimes.

Cinq ans après le meurtre de Marielle Franco

Le PSOL a exigé une enquête «rigoureuse et efficace pour identifier les responsables». La militante noire et conseillère municipale de Rio Marielle Franco, assassinée en mars 2018, était membre de ce parti. Cinq ans plus tard, les enquêteurs n’ont toujours pas identifié les commanditaires de ce crime, qui avait choqué au-delà du Brésil.