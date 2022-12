Genève: Riposte surprenante en faveur du 30 km/h généralisé

Une coalition d’associations a sorti de son chapeau un outil juridique surprenant pour tenter de soutenir le 30 km/h. Stoppé dans son élan en raison de plusieurs recours début novembre , la mesure pourrait finalement voir le jour en 2023… grâce à un appel en cause. «Plutôt que d’attendre que la justice tranche, cela nous permet d’intervenir en cours de procédure pour faire valoir nos arguments», explique Laïla Batou, avocate de l’Association transport et environnement Genève (ATE).

Autre objectif de la manœuvre: «faire bouger les choses». En effet, sous l’égide de l’ATE Genève et Pro Vélo Genève, les associations vont également demander la levée de l’effet suspensif des recours afin que l’arrêté, visant à réduire la vitesse sur 300 axes routiers, puisse entrer en vigueur. Une décision pourrait tomber d’ici 3 à 4 mois, estime l’avocate.

Une démarche rare, mais réaliste

Si le Tribunal a bien la faculté de supprimer l’effet suspensif, dans la pratique, demander à être appelé en cause (à être entendu) est une procédure rarement utilisée, confie Me Renato Cajas, spécialiste du droit de la circulation routière. «Il faut prouver qu’on a la qualité de partie, soit qu’on représente une collectivité qui est particulièrement impactée, puis démontrer que son intérêt est gravement mis en danger, comme par exemple lorsqu’une maison va être rasée, sans possibilité de retour en arrière. C’est excessivement compliqué.» D’autant plus dans le cas du 30 km/h, «où l’on est face à une situation qui perdure depuis des décennies».