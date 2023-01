Rihanna dévoile une vidéo pour son show au Super Bowl

Super Bowl : «RiRi, où étais-tu passée?»

La vidéo de 30 secondes montre l’artiste de la Barbade, habillée d’un manteau de fourrure jaune, marcher dans un couloir pour sortir de l’ombre et trouver la lumière. En arrière-fond, dans un brouhaha de voix, on entend: «Rihanna, nous vous attendions», «Cela fait 2190 jours», «Plus de six ans se sont écoulés depuis que la gagnante de neuf Grammies a sorti son dernier album» ou encore «RiRi, où étais-tu passée?». La séquence se termine lorsque la star demande à tout le monde de se taire et que son titre «Needed Me», sorti en 2016, retentit.