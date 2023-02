Irlande du Nord : Rishi Sunak à Belfast après le nouvel accord post-Brexit

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est rendu mardi, en Irlande du Nord, pour tenter de convaincre les différentes parties d’adhérer à l’accord conclu la veille avec l’Union européenne concernant les dispositions post-Brexit dans la province, après des mois de tensions et de blocage politique. Après des négociations intenses ces dernières semaines, Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont présenté lundi, un nouvel accord qualifié d’«historique» pour l’Irlande du Nord. S’exprimant sur la BBC, mardi matin, Rishi Sunak a affirmé qu’il croyait «la main sur le cœur» que «cet accord va faire une différence énorme» pour les entreprises et les gens en Irlande du Nord. «C’est ce dont je vais parler aux gens aujourd’hui, en les écoutant et en expliquant comment cet accord va être positif.»