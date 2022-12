Grande-Bretagne : Rishi Sunak appelle à «affronter» le racisme

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé jeudi à «affronter» le racisme «à chaque fois qu’on le voit», après un incident raciste au palais de Buckingham qu’il a refusé de commenter directement. «Ça ne serait pas bien de ma part de faire des commentaires comme cela a trait au palais royal, mais comme nous l’avons vu, ils ont reconnu ce qui s’est passé et ont présenté des excuses», a déclaré le chef du gouvernement conservateur aux télévisions britanniques.

«Des commentaires inacceptables»

Le palais a dénoncé «des commentaires inacceptables et vraiment regrettables» et affirmé que «la personne concernée aimerait exprimer ses profondes excuses pour le mal causé et a quitté son rôle honorifique avec effet immédiat». «J’en ai déjà parlé par le passé, j’ai connu le racisme dans ma vie», a expliqué Rishi Sunak, premier chef du gouvernement britannique d’origine indienne.