Londres : Rishi Sunak défend son absence à la COP27

«C’est important pour moi, en tant que Premier ministre, que nous laissions un environnement en meilleur état à nos enfants et petits-enfants. Je suis très motivé et je suis personnellement déterminé» à défendre cette cause, a-t-il déclaré aux télévisions britanniques en marge d’un déplacement.