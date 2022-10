Royaume-Uni: Rishi Sunak dépasse le seuil des 100 parrainages requis

Après S&P et Fitch, l’agence de notation Moody’s a abaissé vendredi la perspective de la note du Royaume-Uni de «stable» à «négative» alors que le pays est en pleine crise politico-financière. Cette décision est principalement motivée par «l’imprévisibilité accrue» des décisions des autorités alors même que l’économie est à la peine et que l’inflation bondit, explique Moody’s dans un communiqué.

L’abaissement de la note du pays est aussi lié aux risques accrus sur le poids de la dette, entre de probables nouveaux emprunts et l’inflation persistante. Il est également possible que «l’érosion de la crédibilité de politiques britanniques» conduise à des coûts d’emprunts plus élevés, avertit Moody’s.