Royaume-Uni: Rishi Sunak fait des promesses sans annoncer de mesures concrètes

Royaume-Uni : Rishi Sunak fait des promesses, mais sans annoncer de mesures concrètes

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s’est engagé mercredi à réduire l’inflation, s’attaquer à la crise du système de santé et lutter contre l’immigration illégale, exposant ses priorités dans une période de turbulences sociales. Dans son premier discours de l’année, le chef du gouvernement conservateur a énuméré «cinq promesses», «cinq fondations sur lesquelles bâtir pour un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants», sans présenter aucune nouvelle mesure nouvelle sur ces dossiers.

L’opposition travailliste domine dans les sondages

À deux ans au plus tard des prochaines élections législatives, l’opposition travailliste domine dans les sondages, dans un pays traversé par une série de grèves historiques, notamment dans les secteurs de la santé et du rail. La crise du système public de santé, au bord de la rupture, inquiète les Britanniques. Rishi Sunak a promis de réduire les longues listes d’attente dans le système public de santé, le NHS, complètement débordé après plus de dix ans d’austérité et la pandémie.