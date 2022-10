Rishi Sunak prive à son tour Charles III de la COP27

Liz Truss, qui n’était pas la plus farouche combattante du réchauffement climatique, avait interdit au roi Charles III, grand écologiste, de se rendre à la COP27 en Égypte. Si le souverain avait l’espoir que cela change avec le nouveau premier ministre, Rishi Sunak, c’est raté. Il a été «convenu à l’unanimité» par Buckingham Palace et le gouvernement que le roi n’irait pas, communique Downing Street. Car ce n’est pas la «bonne occasion» pour lui de le faire.

La secrétaire à l’environnement, Thérèse Coffey, avait pourtant dit que c’était au roi de décider s’il allait ou pas à cette grande conférence sur le climat, écrit le « Guardian ». Le souverain ne sera pas le seul absent britannique de marque, puisque le premier ministre n’ira pas non plus.

L’économie d’abord

«C’est important pour moi, en tant que Premier ministre, que nous laissions un environnement en meilleur état à nos enfants et petits-enfants. Je suis très motivé et je suis personnellement déterminé» à défendre cette cause, a-t-il déclaré aux télévisions britanniques en marge d’un déplacement. «Je pense simplement devoir me concentrer sur les défis économiques que nous rencontrons sur le plan national», a-t-il ajouté.