Royaume-Uni : Rishi Sunak promet de faire face à la «menace» chinoise

L’ex-ministre britannique des Finances Rishi Sunak, candidat pour succéder au premier ministre Boris Johnson, a livré dimanche une lourde charge contre la Chine, qu’il décrit comme «la plus grande menace à long terme» du Royaume-Uni.

Accusant la Chine de «voler nos technologies et d’infiltrer nos universités», Rishi Sunak prend position face à sa rivale dans la course à Downing Street, Liz Truss, qui à la tête de la diplomatie britannique a eu l’occasion de durcir le ton à l’égard de Pékin.

Fermer les instituts Confucius

Rishi Sunak promet, s’il est élu par les adhérents du parti conservateur, de fermer les 30 instituts Confucius implantés au Royaume-Uni. Financés par le gouvernement chinois, ces établissements ont pour objet de promouvoir la langue et la culture chinoise, mais sont accusés par certains députés conservateurs de servir à des fins de propagande et d’espionnage.

Dans un communiqué, il estime que les Chinois «soutiennent l’invasion fasciste de l’Ukraine par Poutine en achetant son pétrole et tentent d’intimider leurs voisins, y compris Taïwan».

«Ils accablent les pays en développement d’une dette insurmontable et s’en servent pour saisir leurs avoirs ou les menacer d’un pistolet diplomatique», a-t-il accusé. «Ils torturent, détiennent et endoctrinent leur propre peuple, notamment au Xinjiang et à Hong Kong, en violation des droits de l’Homme».