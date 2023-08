Risque d’amende: Les trottinettes électriques ne sont-elles pas soumises à des règles?

Malheureusement, dans la vie quotidienne, on a souvent l’impression que les trottinettes et scooters électriques, qui atteignent 20 km/h et ne nécessitent pas d’autorisation de circulation, sont exemptés de toute réglementation. Bien entendu, ils ne le sont pas: juridiquement, ils sont assimilés aux vélos. Malheureusement, les trottinettes électriques n’ayant presque jamais de clignotants, le changement de direction doit être annoncé par un signe de la main au risque de devoir payer une amende de 20 francs, voire de 30 francs si l’on tourne à gauche. Si l’on retire une main du guidon, les trottinettes électriques ont certes tendance à être instables, mais c’est au conducteur de maîtriser le véhicule de manière suffisamment sûre pour faire un signe. Pour tourner, la main peut être remise sur le guidon. Un dépassement doit également être signalé.