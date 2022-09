Risque de grève aux TPG malgré le geste salarial de la direction

Genève : Risque de grève aux TPG malgré le geste salarial de la régie

La menace d’une grève des chauffeurs de bus et de trams plane toujours. Mardi, les Transports publics genevois (TPG) ont indiqué avoir décidé d’indexer de 0,6% les salaires de leurs employés (soit une demi-indexation) dès le mois de septembre, et de leur verser une prime exceptionnelle de 400 francs nets. Or, depuis le début de l’année, les syndicats SEV et Transfair réclament une indexation entière de 1,2% et une prime de 500 francs.