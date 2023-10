Risque d'AVC: la Suisse analyse les comprimés anti-rhume

Risque d’infarctus et d’AVC :

Risque d’infarctus et d’AVC : Comprimés anti-rhume: la France lance l’alerte, la Suisse analyse

Les comprimés (mais pas les sachets) du très populaire NeoCitran contiennent la substance déconseillée par l’Agence française de sécurité des médicaments. 20min/Simon Glauser

Son nom: la pseudoéphédrine. Sa fonction: c’est un vasoconstricteur. Pour parler familièrement, c’est ce petit miracle qui vous permet de respirer à peu près normalement quand vous avez un monstre rhume. La France l’a dans le viseur. Dimanche, l’Agence nationale de sécurité du médicament a publié une mise en garde contre les comprimés qui la contiennent. Dans de très rares cas, des infarctus du myocarde et des AVC ont pu se produire. «La gravité de ces accidents et la persistance des cas, associées au caractère non indispensable des vasoconstricteurs, conduisent à déconseiller leur utilisation», écrit l’agence.

On parle ici uniquement des comprimés qui contiennent de la pseudoéphédrine. En Suisse, on en trouve dans le NeoCitran ou le Pretufen, par exemple. Précision utile, il ne s’agit que des comprimés. Les fameux sachets pour la boisson NeoCitran contiennent eux la phényléphrine, aussi un vasoconstricteur et qui fait face à d’autres critiques (lire encadré).

Mises en garde sur les notices

Les autorités suisses sont aussi sur le coup. Swissmedic, l’agence responsable des autorisations de mise sur le marché, confirme qu’elle «examine le profil de sécurité des médicaments contenant de la pseudoéphédrine, à cause de rares cas de troubles vasculaires spécifiques du système nerveux central» et qu’elle est en contact avec les autorités internationales. «Une fois l’évaluation scientifique terminée, Swissmedic prendra les éventuelles mesures nécessaires pour minimiser les risques et informera sur ce signal», indique son porte-parole Lukas Jaggi, rappelant que des mises en garde sur les produits incriminés existent déjà sur les notices d’emballage.

Contactée, l’entreprise qui commercialise les différents produits NeoCitran n’a pas encore pris position.

NeoCitran ne fait pas l’unanimité Aux États-Unis, l’agence de régulation des médicaments vient de juger que la phényléphrine, contenue dans les sachets de NeoCitran, n’a pas d’effet lorsqu’elle est prise par voie orale, comme c’est le cas avec la boisson chaude, a indiqué la «Tribune de Genève» début octobre. Swissmedic a expliqué qu’elle allait analyser le cas. En 2019, un pharmacien lausannois avait fait le buzz sur les réseaux sociaux en critiquant les sachets de NeoCitran. Trop sucrés, ils seraient aussi trop chers, comparé à la prise d’un Dafalgan, d’un spray nasal et à la consommation d’une orange. Le fabricant avait défendu son médicament, disant que le sucre permet de couvrir le goût amer des principes actifs.