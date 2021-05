Espace : Risque sur Terre «extrêmement faible» de la fusée chinoise

La probabilité de dommages sur Terre liés à la chute d’une fusée chinoise hors de contrôle depuis l’espace est jugée «extrêmement faible» par la Chine.

Les Etats-Unis n’écartent pas que les débris s’écrasent dans une zone habitée et ont indiqué suivre la situation de près. «En raison de la conception technique de cette fusée, la majorité des composants seront brûlés et détruits lors de la rentrée dans l’atmosphère», a déclaré vendredi Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. «La probabilité de causer des dommages aux activités aériennes ou (aux personnes, constructions et activités) au sol est extrêmement faible», a-t-il souligné lors d’une conférence de presse régulière.