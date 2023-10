Des enceintes audio de la marque Bose risquent de prendre feu

L’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) et la filiale suisse de la marque américaine d’électronique Bose ont annoncé, mardi, le rappel de plusieurs modèles d’enceintes audio. Il s’agit de modules de basses Bose produits et vendus avant le 1er avril 2006, dont les composants électriques peuvent être défectueux et présenter un éventuel danger d’incendie.