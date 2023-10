En vigilance rouge, les Alpes-Maritimes craignent des inondations

Rafales à plus de 100 km/h

Côté précipitations, l’Ardèche a subi le plus fort pour l’instant, avec 150 à 200 mm de pluie, voire ponctuellement plus sur le relief de l’ouest au cours des dernières 24 heures, mais l’épisode était en passe de s’achever. Les pluies doivent désormais s’intensifier dans les Alpes-Maritimes, où les cumuls pourraient atteindre 150 à 200 mm en quelques heures, dans les trois vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée, dévastées par la tempête Alex, mais aussi sur le Mercantour et l’arrière-pays grassois. Le littoral devrait être épargné.