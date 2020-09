Procès Charlie : Riss assure n’avoir aucun «regret» sur les caricatures

Le directeur de l'hebdomadaire a livré un émouvant témoignage mercredi lors du procès des attentats de janvier 2015 en France.

«Ce que je regrette, c’est de voir à quel point les gens sont si peu combatifs pour défendre la liberté. Si on ne se bat pas pour sa liberté, on vit comme un esclave et on met en avant une idéologie mortifère», a-t-il poursuivi.