Angleterre : Rita Ora a vraiment du mal avec les règles liées au Covid

Quand elle a fêté son anniversaire avec ses amis dans un restaurant, faisant fi du confinement, la chanteuse aurait dû être en quarantaine. Elle a été obligée de présenter de nouvelles excuses.

Voilà qui a dû en agacer plus d’un en Angleterre. Après avoir appris que Rita Ora n’avait pas respecté le confinement et fait la bamboche avec une trentaine de personnes un restaurant pour ses 30 ans le 28 novembre 2020, voilà que le «Mail on Sunday» nous apprend que la chanteuse aurait dû être en quarantaine au moment où elle s’éclatait avec ses potes.

Une semaine avant son anniversaire, la star était en effet partie donner un concert en Égypte et, selon les règles en vigueur outre-Manche, aurait dû observer un isolement de 14 jours à son retour, qui a eu lieu le 22 novembre 2020. Pour la deuxième fois en en un peu plus d’une semaine, Rita Ora a donc dû présenter des excuses. «Je me suis récemment rendue en Égypte pour me produire à un événement pour une compagnie privée. À mon retour, j’aurais dû suivre les conseils du gouvernement et m’isoler pendant la période demandée. Comme vous le savez, je n’ai pas suivi ces règles et j’ai déjà présenté des excuses. J’en présente à nouveau, sans réserve», a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La Britannique a tenu à préciser qu’elle avait été testée au Covid-19 et que le résultat était négatif, tout comme celui de ses proches. Elle a ensuite demandé à ceux qui seraient tentés de suivre son exemple de s’abstenir. «La culpabilité et la honte que je ressens pour ma faute n’en valent pas la peine», a-t-elle écrit, consciente qu’elle méritait les critiques qu’elle recevait. Elle a conclu en promettant de reverser le cachet qu’elle avait touché pour son concert à des oeuvres de bienfaisance. Selon le «Mail on Sunday», il s’agirait d’un montant à six chiffres.