Paris : Rita Ora chantera en direct de la tour Eiffel

La star associera musique, danse et mode pour une soirée exclusive, diffusée mondialement, pendant la Fashion Week parisienne.

La chanteuse britannique Rita Ora a toujours adoré l’univers de la mode. AFP

Ses fans ont de quoi se réjouir: Rita Ora va se produire à la tour Eiffel dans le cadre de la série musicale Iconic People in Iconic Places. La chanteuse anglaise de 30 ans, fan de mode et grande habituée des Fashions Weeks, s'est associée aux responsables de Melrose Media pour organiser le Rita Ora Live From The Eiffel Tower, une soirée de musique et de danse en direct le 30 septembre 2021, au pied du célèbre monument pendant la Fashion Week de Paris.

Dans un communiqué sur Instagram, l’interprète de «Let You Love Me» a écrit : «Cela va être une performance tellement mémorable et un vrai moment incroyable pour moi. Se produire dans un lieu aussi légendaire est un honneur, et porter des tenues personnalisées de Fendi, Miu Miu, Lanvin et Alexandre Vauthier, est tout simplement un rêve. J’ai hâte d’apporter l’énergie de Paris à tous mes fans du monde entier, ce sera vraiment une nuit inoubliable.»

Rita Ora Live From The Eiffel Tower marquera le premier épisode de la nouvelle série qui sera diffusée en continu sur la nouvelle plateforme blockchain Eluvio LIVE, ainsi que sur Apple TV+ et Roku. Un porte-parole de Melrose Media a indiqué que le spectacle comprendra un paiement à la séance et de vidéo à la demande et un «fort engagement des fans». Rita interprétera certains de ses tubes, dont «Anywhere» et «Lonely Together», ainsi que des chansons récentes de son dernier EP «Bang».