Rita Ora dans le préquel de La Belle et la Bête

Série : Rita Ora jouera dans le préquel de «La Belle et la Bête»

La chanteuse rejoint le casting de la minisérie musicale de Disney+ dont l’action se déroulera avant celle du célèbre dessin animé.

C’est une Rita Ora aux anges que ses abonnés ont découverte lundi 7 février 2022, sur Instagram. L’artiste de 31 ans, qui s’est produite en direct de la Tour Eiffel en septembre 2021, a enfin pu révéler ce qu’elle leur cachait depuis plusieurs semaines: elle a été choisie pour jouer dans le préquel en série de «La Belle et la Bête».

La Britannique, qui avait été épinglée pour n’avoir pas respecté le confinement, a confié qu’enfant, elle regardait très souvent le dessin animé de Disney et qu’elle était «immédiatement tombée amoureuse de la musique et des personnages» du film. «Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pas imaginé rejoindre un jour ce monde enchanté», a-t-elle ajouté. Rita a prouvé qu’elle était une vraie fan du long métrage en partageant deux photos d’elle la montrant, gamine, dans la robe de Belle.