Londres : Rita Ora se serait mariée en secret

Rita Ora, qui jouera dans le préquel de «La Belle et la Bête», est une femme mariée. Selon le «Sun», la chanteuse a épousé en secret le réalisateur Taika Waititi, à Londres. La Britannique de 31 ans, qui a rencontré le Néo-Zélandais de 46 ans en 2021, s’appelle désormais Madame Waititi-Ora. Si la date exacte du mariage n’a pas été révélée, une source affirme que «c’était une cérémonie vraiment intime et très spéciale» pour tous ceux qui étaient présents. «Leurs proches ont pu voir à quel point ils sont amoureux, précise l’informateur au journal. Bien qu’elle soit sous les projecteurs, Rita est déterminée à garder leur relation la plus privée possible. Un plus grand mariage est prévu, mais n’espérez pas en voir des photos dans les magazines.»