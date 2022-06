Tunnel du Gothard : Rite de passage vers le Tessin, que ce soit à deux ou quatre voies

Des voix s’élèvent pour que, à terme, la capacité routière pour traverser les Alpes soit élargie. Lors de ce week-end de Pentecôte, de longs bouchons se sont à nouveau formés.

Briser le tabou

Rien ne changera

Les opposants ne manqueront pas de rappeler ce qu’ils répètent à chaque projet routier: plus on augmente la capacité, plus on rend un secteur attirant, plus on augmente le trafic. Et, à la fin, les problèmes de congestion à certains points et certaines dates vont se perpétuer à l’infini.