Souvenez-vous en 2020, au début de la pandémie. Un homme à la chemise colorée et au short rouge filait la banane au monde grâce à sa danse à côté d’une voiture sur le hit house «Push de Feeling On» (1992) de Nightcrawlers. Depuis lors, lui et son acolyte, sous le nom de Mufasa & Hypeman, sont devenus des phénomènes du Net. Le DJ britannique Riton a senti le coup et a demandé au duo de collaborer avec lui. Le résultat est «Friday», remix du tube de Nightcrawlers, dans le top 10 des ventes en Suisse.