US Open: Ritschard a croqué dedans, Teichmann a été balayée

Journée cauchemardesque pour la Suisse à New York avec trois rencontres et autant d’éliminations. Après la sortie de Stan Wawrinka sur abandon, Jil Teichmann et Alexander Ritschard n’ont eux aussi pas franchi le 1er tour de l’US Open. C’est plutôt logique pour Ritschard et assez décevant pour Teichmann.