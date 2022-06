Wimbledon: Ritschard s’incline mais marque les esprits

Même battu, Alexander Ritschard s’est fait un nom mardi sur le court No 1 de Wimbledon. Totalement inconnu il y a encore quelques semaines, le Zurichois (ATP 188) a certes fini par baisser pavillon face à Stefanos Tsitsipas (6-7 3-6 7-5 4-6). Mais à 28 ans, le triple champion universitaire américain avec les Cavaliers de Virginie a affiché un culot et une consistance qui lui promettent quelques belles années sur le circuit.

Quelle gifle en coup droit!

On exagère? Pas vraiment. Car lorsque «Ritschi» s’empara du service de Tsitsipas juste après avoir empoché la troisième manche, plus personne sur le court No 1 ne pouvait jurer de l’issue de cette rencontre. Elle tomba finalement dans les filets du Grec, plus constant dans l’emballage final. Mais à le voir lever les bras vers son clan après un dernier coup droit suisse trop décroisé, on pouvait mesurer à quel point Alexander Ritschard lui avait fait peur.