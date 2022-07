Riva, ambassadrice suisse de l’amapiano, à voir à Montreux

Montreux Jazz Festival : Riva, ambassadrice suisse de l’amapiano

La Vaudoise sera jeudi 14 juillet 2022 sur une des scènes gratuites du Montreux Jazz Festival avec Janeen, Garance et Ngoc Lan. Riva, 26 ans, donnera à l’Ipanema un set d’amapiano, style, danse et mouvement culturel venu d’Afrique du Sud. La musique combine deep-house, jazz et sonorités tribales.