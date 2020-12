Tu passes plus de temps à chercher des films et des séries qu’à en regarder? Dans cette vidéo, on te donne de quoi piocher parmi les dernières nouveautés.

Tu ne sais pas quoi regarder depuis ton canapé? Pas de soucis, on a quelques conseils pour toi. Aujourd’hui, on parle de «The Prom», une comédie musicale haute en couleurs avec Meryl Streep et Nicole Kidman, ainsi que de «Tiny Pretty Things», une série dans laquelle les scandales éclaboussent les jeunes danseuses d’une école de ballet.

Pour en savoir davantage sur «The Prom», Tu peux d’ores et déjà lire notre avis ci-dessous. Pour «Tiny Pretty Things», il faudra attendre la semaine prochaine.

«The Prom»: ils chantent la tolérance à l’unisson

«Vous êtes des ploucs, des monstres d’intolérance, des ignorants arriérés.» Elle n’y va pas de main morte, Dee Dee Allen (Meryl Streep, qui avait déjà donné de la voix dans «Mamma Mia!»), lorsqu’elle s’adresse – en chanson – aux habitants d’une petite ville de l’Indiana.

Meryl Streep et James Corden. MELINDA SUE GORDON/NETFLIX

C’est qu’elle est en rogne, la vedette de Broadway. Ses acolytes (James Corden et Nicole Kidman, qui avait déjà poussé la chansonnette dans «Moulin Rouge») et elle ont décidé de prendre en main le destin d’Emma (Jo Ellen Pellman): l’association des parents d’élèves de son école a fait annuler le bal de fin d’année, car la jeune lesbienne prévoyait de s’y rendre avec sa petite amie et non pas avec un mec. Et voilà cette bande de comédiens narcissiques mobilisés pour lui venir en aide (accessoirement) et se faire une bonne pub (essentiellement).

Jo Ellen Pellman face à Nicole Kidman. MELINDA SUE GORDON/NETFLIX

Adapté d’une comédie musicale de Broadway, «The Prom» est signé Ryan Murphy-le-boulimique, qui a visiblement eu quatre vies en 2020. Son nouveau bébé succède en effet aux séries «Hollywood», «The Politician», «Ratched» et au film «The Boys In The Band». Doté d’un scénario sommaire et prévisible, alourdi par un propos martelé et un trop-plein de bons sentiments, ce feel-good movie n’en est pas moins une joyeuse ode à la tolérance. Son swing, son humour et ses paillettes donnent sans nul doute le sourire.

MELINDA SUE GORDON/NETFLIX

«The Prom» De Ryan Murphy. Avec Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman. Sortie vendredi 11 décembre 2020 sur Netflix. ***