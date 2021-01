Scandale des «Anges» : Rivcardo et Nehuda n’auraient rien fait

Une nouvelle version dans l’affaire des «Anges» à l’ìle de la Réunion remet en question la supposée culpabilité des deux candidats de téléréalité.

Selon lui, une collaboratrice de la production avait juste demandé au maire de ne pas faire fuiter des photos ou des vidéo afin de garder le tournage de l’émission secret. «Il lui aurait répondu: «On fait ce qu’on veut, tu n’es pas chez toi. Si on le veut, on diffuse.» Nehuda est alors arrivée et a dit qu’on ne parlait pas comme ça à une femme et ça a enchaîné avec des noms d'oiseaux.» Le maire et son fils s’en seraient alors pris à Nehuda et son copain serait aussitôt intervenu pour les séparer. C’est là qu’un groupe de personnes l’aurait roué de coups. Ricardo aurait même pris une chaise sur la tête. D’après Raphaël, les deux Français sont «attristés» et «meurtris» par ce qu’ils ont vécu.