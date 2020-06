Genève

Riverains inquiets de la reprise des activités à l’aéroport

Alors que Cointrin a commencé à rétablir progressivement ses vols, le voisinage réclame des liaisons aériennes mieux ciblées et moins nombreuses.

La Coordination pour un aéroport respectueux de la population et de l'environnement (CARPE) est sur ses gardes, depuis ce lundi et la reprise progressive des vols à Cointrin (GE). Elle demande notamment de mieux cibler les vols et de réduire leur nombre.