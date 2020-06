Actualisé il y a 1h

Patrimoine

Rives des rivières et du lac de Zurich «exemplaires»

Savoir faire de la place aux gens, sans porter préjudice à la nature: c’est le difficile équilibre qui a été trouvé par les autorités cantonale et communale.

1 / 6 Les aménagements faits dans le canton et la ville de Zurich séduisent la population. heimatschutz.ch heimatschutz.ch Mais les animaux ne sont pas oubliés pour autant et c’est justement la combinaison de ces objectifs qui a valu à Zurich d’être distingué par le Prix Schulthess. heimatschutz.ch

Patrimoine suisse décerne le Prix Schulthess des jardins 2020 à la ville et au canton de Zurich. Ils sont récompensés pour des projets réalisés au bord du lac et sur les rives de la Sihl et de la Limmat. Le prix est doté de 25'000 francs.

La «coopération exemplaire» entre la ville et le canton de Zurich a permis de créer un espace de liberté pour les gens et la nature. Le fait que les personnes en maillot de bain ou en survêtement, mais aussi les castors et les martins-pêcheurs se sentent chez eux à Zurich est symbolique de cette coopération, a indiqué mardi Patrimoine suisse.

On s'est rendu compte très tôt dans la plus grande ville de Suisse que les projets ont du succès lorsqu'ils ne mettent pas en concurrence des exigences diverses, mais qu'ils les combinent. Patrimoine cite notamment l'amélioration des rives de la Sihl, le Wipkingerpark au bord de la Limmat et la passerelle piétonne Cassiopeia sur le lac près de la Rote Fabrik.

Le Prix Schulthess 2019 avait été attribué au Jardin botanique alpin de Meyrin (GE). En 2015, c'est la ville de Lausanne qui l'avait reçu pour ses plantages communautaires. Ce prix est décerné chaque année depuis 1998. Il récompense des réalisations remarquables dans le domaine de l'art des jardins.