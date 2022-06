Canton de Berne : Rives publiques: rien ne bouge depuis 1982 autour du lac de Bienne

Comme sur les bords du Léman et du lac de Neuchâtel, l’accès au lac de Bienne fait débat. Il manque encore 40 kilomètres de chemins à aménager.

Le simple fait d’évoquer des chemins publics sur les rives du lac de Bienne fait bondir certains propriétaires. La «Berner Zeitung» de ce jeudi cite une habitante de Gléresse, dont la maison est construite directement au bord du lac. Elle promet de faire opposition si un passage est aménagé, et ce même s’il s’agit d’un ponton construit en dehors de son terrain. S’il y avait eu un accès public séparant son bien et le lac, elle «n’aurait clairement pas acheté cette maison», jure-t-elle.

Il y a quelques années à Bienne, une promenade a été aménagée dans le secteur appelé «Beau Rivage». Un couple d’habitants s’en plaint dans le quotidien bernois. «Quand il fait beau temps, il y a beaucoup de monde et donc beaucoup de bruit. Et de plus en plus souvent la nuit», pestent Rosmarie et Anton Lienhard. Ces deux exemples illustrent la difficulté à mettre en œuvre la loi cantonale sur les rives des lacs et des rivières, datant pourtant de 1982.