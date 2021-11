Automobile : Rivian, fabricant de SUV électriques, fait une entrée en trombe à Wall Street

Le constructeur américain de gros e-véhicules, tels que pick-up, 4x4 et autres camionnettes, entre en Bourse ce mercredi à 67,9 milliards dollars.

Cela lui permet de récupérer au moins 11,9 milliards de dollars d’argent frais et la valorise à 67,9 milliards si ne sont pas prises en compte les stock-options et autres actions convertibles, et à 69,7 milliards si elle exerce l’option d’émettre des titres supplémentaires.

Véhicules plus gros pour plus d’impact sur l’environnement

Rivian a livré ses premiers pick-up, baptisés R1T, en septembre. Aux contours arrondis, pouvant tirer jusqu’à 5 tonnes et rouler environ 500 kilomètres avec une recharge, le R1T est vendu au prix de base à 67’500 dollars. Le constructeur prévoit d’écouler ses premiers SUV, appelés R1S, en décembre, au prix de 70’000 dollars. Fin octobre, la société avait un carnet de commandes pour 55’4000 R1T et R1S qu’elle comptait livrer d’ici fin 2023.

Encore déficitaire, mais peut-être plus pour longtemps

«Il y a actuellement une énorme demande pour tous les investissements ESG (respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ndlr)», explique Gregori Volokhine, gérant de portefeuilles pour Meeschaert Financial Services.

Les constructeurs traditionnels ont récemment pris le tournant de l’électrique. «Le plus gros constructeur de pick-up au monde, Ford, s’apprête à lancer un véhicule plus abordable, plus gros, sous une marque plus connue, dans les mois à venir», rappelle Jessica Caldwell, du cabinet spécialisé Edmunds.