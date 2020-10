Trafic ferroviaire : Riviera et Chablais: horaires modifiés octobre

Durant trois week-ends, les horaires dans la région seront chambardés en raison de plusieurs chantiers de modernisation des installations.

Divers travaux dans des gares de la Riviera et du Chablais (ici Bex) entraîneront des modifications d’horaire les trois prochains week-ends (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les CFF entreprennent plusieurs chantiers de modernisation des installations ferroviaires à Cully, la Tour-de-Peilz et Bex (VD) ou encore entre Monthey et St-Gingolph (VS). Ces différents travaux entraîneront des modifications d’horaire durant les trois prochains week-ends d’octobre.

Le week-end prochain et celui du 23 au 25 octobre, le tronçon Vevey–Clarens sera mis en simple voie, en raison de travaux à la gare de la Tour-de-Peilz. Des Regio Express seront supprimés entre Vevey et St-Maurice (S2) et Villeneuve (S3). Ils seront remplacés par des bus. Les trains IR et EC circulent normalement, ont indiqué les CFF mercredi.

La pose d’un nouveau passage sous-voies à Cully samedi 17 et dimanche 18 octobre nécessitera le remplacement des trains par des bus entre Lausanne et Vevey. Le trafic grandes lignes sera dévié par Puidoux-Chexbres (plus une demi-heure de temps de parcours). L’horaire normal reprend dès le premier train du lundi matin.

Nouvel ouvrage

Sur la ligne Monthey-St-Gingolph, deux chantiers entraîneront la fermeture de la ligne et le remplacement des trains par des bus durant le week-end des 24 et 25 octobre: la réfection du passage à niveau du Fenalet, entre Le Bouveret et St-Gingolph, ainsi que le remplacement du pont du Fossau, à Vouvry. Durant l’interruption de la ligne, une grue remplacera l’ancien pont par un nouvel ouvrage.

Les travaux de modernisation de la gare de Bex nécessiteront du 16 octobre au 10 novembre le ralentissement des trains à 50 km/h lors de leur passage en gare, en direction du Valais. Aucune suppression de train n’est prévue, mais il faut s’attendre à des retards, plus particulièrement pour les trains IR sur le tronçon Bex-St-Maurice. Aux heures de pointe de fin de journée, des bus de remplacement prendront le relais en cas de rupture de correspondance.

L’horaire en ligne est mis à jour. Des affiches seront disposées sur les quais pour informer les voyageurs et des annonces seront diffusées par haut-parleur. Les clients peuvent en outre se renseigner par téléphone auprès de Railservice au numéro 0848 44 66 88 (CHF 0.08/min).