Inde : Rivière sacrée, la Yamuna se couvre d’une mousse toxique en pleine fête religieuse

À l’ouverture de la fête de Chhath Puja, de très nombreux fidèles hindous se sont baignés dans la Yamuna, malgré un afflux important d’eaux usées et de déchets industriels.

Une mousse toxique recouvrait, lundi, la Yamuna, l’un des cours d’eau sacrés de l’Inde, ajoutant aux maux des habitants de New Delhi, déjà accablés par l’épais brouillard de pollution enveloppant la capitale indienne. La Yamuna, un affluent du Gange, compte déjà parmi les cours d’eau les plus pollués du pays, et des amas de mousse blanche la parsemaient, lundi, à son passage par Delhi.