Genève: Rivières asséchées: «La France est notre plus grand espoir» 

La Drize et l’Allandon vont bénéficier de mesures de protection d’ici peu. Face à une situation qui empire chaque année, les autorités se dotent de nouveaux outils et se réinventent.

En 2022, l’accès au cours d'eau de l'Allondon a été interdit durant deux semaines. Cette mesure devrait à nouveau entrer en vigueur d’ici quelques jours. 20min/Marvin Ancian

«On a gagné un tout petit sursis, mais ce n’est qu’une question de jours.» Les précipitations de vendredi dernier ne suffiront pas à sauver les cours d’eau de la sécheresse. «On est en situation déficitaire, fortement similaire à 2022», regrette le directeur de l’Office cantonal de l’eau (l’OCEau), Gilles Mulhauser. Le Canton va donc mettre à exécution son plan de protection. Annoncé en fin de semaine dernière, celui-ci devrait entrer en force dans les prochains jours. Au programme: «un apport d’eau dans la Drize d’ici la fin de la semaine et une mise à ban temporaire de l’Allondon en début de semaine prochaine», prédit le responsable si aucun épisode de pluie n’intervient entretemps.

«Toutes les rivières sont sous stress»

Déjà appliquée à plusieurs reprises, l’interdiction d’accès à l’Allondon pour préserver le cours d’eau des activités (baignade, traversée du lit, construction de retenues d’eau par empilement de cailloux, pêche, orpaillage), qui nuisent à la flore et à la faune aquatique, n’est pas une nouveauté. En revanche, l’injection d’eau potable dans la Drize reste un procédé exceptionnel, initié l’an dernier. «C’était une première historique. On aurait voulu éviter cela. Malheureusement, nous n’avons pas encore trouvé d’autres solutions. Avant, on faisait des pêches de sauvetage pour déplacer les poissons dans un autre point d'eau, mais désormais ce n’est plus possible car toutes les rivières sont sous stress. On se retrouve dans une situation kafkaïenne.» Seule option possible pour limiter la mortalité piscicole: ajouter de l’eau.

Un plan transfrontalier

Face à cette solution loin d’être satisfaisante, l’OCEau tente de trouver des alternatives. «La France voisine est notre plus grand espoir. Il y a des puits de pompage pas loin des frontières, mais si on les utilise, cela signifie que nos voisins devront trouver une autre manière de s’alimenter en eau», confie son directeur. Des négociations sont en cours pour coopérer sur le plan transfrontalier (ndl, une grande partie des bassins et des souterrains sont partagés entre la Suisse et la France). Autre alternative: utiliser les eaux brutes, notamment pour l'agriculture. «On cherche à développer un autre réseau», mais c’est encore de la musique d’avenir, précise le spécialiste.

Limiter certains usages

Ce qui est sûr, «c’est qu’il va falloir se doter d’un dispositif légal, comme il en existe déjà en France, poursuit le responsable. Ils ont par exemple instauré différents stades d’intervention (vigilance, état d’alerte, crise etc.) avec des mesures de plus en plus strictes.» Gilles Mulhauser espère sa mise en place d’ici l’été prochain à Genève, car il y a urgence. Enfin, il est également envisagé de prioriser les différents usages durant la période estivale. «L’eau potable destinée aux gens sera toujours une priorité, mais il serait nécessaire de faire de l’arbitrage en limitant certains usages, tels que des actions de nettoyage et d’arrosage de certains espaces verts au profit d’autres utilisations plus importantes.»

Création d’un comité «sécheresse»