Lausanne : Rixe au Flon: les protagonistes n’en étaient pas à leur première bagarre

Une ancienne rivalité opposant des gangs biennois et chaux-de-fonniers a connu une issue fatale, dimanche à l’aube. Un jeune de 19 ans est sous les verrous.

«Face à nous ils seront jamais de taille. Ils veulent faire la paix après une seule bataille.» Extraite d’un des clips de rap biennois, à l’ambiance gangsta de banlieues à foison sur Youtube, cette punchline illustre la guerre des clans que certains jeunes se livrent depuis des années entre diverses villes suisses. Leurs provocations et affrontements brutaux semblent être recensés par des «scores» en faveur des uns et des autres, comme pour des matchs. Et leur appellation se fait souvent par des acronymes et leur code postal. CFD 47, pour la bande du canton de Neuchâtel qui affronte régulièrement celle de Bienne, désignée par 250 ou 2CZ.

Affrontement en gare de Bienne qui a fait deux blessés, mort accidentelle d’un ado de 15 ans à Sugiez (FR) en novembre 2020 alors qu’il se rendait à une baston programmée, enlèvement et séquestration d’un membre du gang adverse et autres expéditions punitives, pistolet d’alarme en main: les faits d’armes de ces deux bandes rivales, listés par le site «Arcinfo», apportent un éclairage lugubre à la rixe qui a coûté la vie à un jeune de 20 ans, dimanche à l’aube dans le quartier du Flon, à Lausanne. Selon le quotidien neuchâtelois, cette bagarre fatale a opposé les membres, parfois mineurs, du gang de Bienne (BE) face à celui composé d’individus de La Chaux-de-Fonds et du Locle (NE), dont la rivalité remonte à plusieurs années. Et d’après un proche d’un groupe chaux-de-fonnier, la mort d’un des leurs fait craindre «un bain de sang», tellement ils «sont énervés».